Под Краснодаром эвакуатор раздавил ВАЗ с тремя подростками. За их жизнь продолжают бороться врачи.

В Краснодарском крае недалеко от столицы российского региона произошло страшное ДТП с участием трех несовершеннолетних кубанцев. Сообщается, что авария случилась на трассе возле станицы Динская.

Автомобиль марки ВАЗ-2106 ехал по дороге общего пользования, когда на него наскочил мини-грузовик, выполняющего функции эвакуатора. Известно, что он пытался повернуть на главную дорогу со стоянки от крупного торгового центра.

Водитель не удостоверился в правильности своего маневра и протаранил легковушку. В этот момент в ней находилось четыре местных жителя: женщина, сидевшая за рулем, а также три подростка в возрасте 14 лет. Все дети были доставлены в медицинские учреждения. В настоящее время им выполнены сложные операции, а затем на восстановление их перенаправили в Краснодар. Женщина-водитель также пострадала.