Певица Руслана рассказала о гибели охранника Захарченко

Украинская певица Руслана рассказала подробности о гибели охранника главы ДНР Александра Захарченко. Инцидент произошел в 2014 году.

В разговоре с журналистами Донбасса знаменитая певица из Украины Руслана сообщила, что стала свидетельницей страшных событий, которые произошли с ней почти четыре года назад в этом местности. Тогда она принимала участие в переговорах по освобождению украинских военнопленных под Донецком.

44-летняя знаменитость рассказала, что едва не погибла в тот момент. По словам Русланы, она вместе с делегацией главы непризнанной республики Александром Захарченко оказалась в неспокойном месте и попала во время комендантского часа под огонь автоматчика.

В результате чего пули пролетели совсем рядом с главой ДНР и угодили в тело его охранника. От полученных ранении мужчина позже скончался. Руслана сообщила, что сидела в тот момент позади его и ей просто повезло, что осталась цела и невредима.