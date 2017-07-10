Полиция задержала двух участников массовой драки в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух подозреваемых в нанесении мужчине ножевых ранений. Отмечается, что инцидент произошел во время драки в Центральном районе города, после которой пострадали 8 человек.

Как стало известно, около 5 часов утра 6 января в Центральном районе Санкт-Петербурга произошла массовая драка, участие в ней принимали около 20 человек. Так, после инцидента, в больницу были доставлены 8 человек с огнестрельными и ножевыми ранениями, а также с переломами.

Правоохранителям удалось задержать двух участников драки, которые, предположительно, нанесли ножевые ранения 24-летнему молодому человеку. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, полицейские разыскивают всех участников драки.