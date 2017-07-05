В Кемеровской области подстрелили шахтера, которому изменила девушка

В Кемеровской области избили шахтера, который застукал свою девушку с любовником. Отмечается, что один из нападавших также выстрелил мужчине в лицо.

Как стало известно, шахтер после вахты вернулся на день раньше, и сразу же направился домой к своей девушке. Он постучал, однако дверь ему никто не открыл. Как оказалось, в тот момент его возлюбленная развлекалась с любовником, также в квартире были друзья разлучника. Шахтер предложил мужчинам, которые находились в квартире, выйти и поговорить "по-мужски".

Те мужчины заявили, что отношения шахтера с возлюбленной закончены, а тот отметил, что с девушкой он разберется сам. После на него накинулась разъяренная толпа и избила шахтера. Также сообщается о том, что один из нападавших выстрелил шахтеру в упор в глаз, в результате чего пострадавший сейчас находится в коме в реанимации.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего, ведется следствие.