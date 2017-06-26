В Шереметьево женщину с ребенком не пустили на рейс за 2 минуты до посадки

В аэропорту Шереметьево женщину с ребенком не пустили на рейс за две минуты до конца посадки. Она отметила, что их гоняли с одного места на другое, словно издеваясь.

Как стало известно, женщину, которая намеревалась отправиться с ребенком из Москвы в Сочи, не пустили на рейс в аэропорту Шереметьево. Она отметила, что регистрацию они прошли вовремя, дважды они подходили к стойке, однако их сначала отправили к табло, а затем заявили, что регистрация окончена. По словам женщины, это какое-то издевательство, ведь ранее она всегда летала и ничего подобного не происходило.

Она также отметила, что вместе с ребенком она не стала единственной из пассажиров, которых не пустили на рейс. Там было много других пассажиров, с которыми поступили точно также. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента.