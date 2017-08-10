В Москве собака сгрызла лицо своей 34-летней хозяйки

В Москве собака сгрызла половину лица своей 34-летней хозяйки. Женщина отметила, что питомец совершенно внезапно напал на нее.

Как стало известно, в одну из больниц Москвы поступила женщина с укушенными ранами правой щеки и скулы. Пострадавшая рассказала, что она вернулась домой и отправилась на прогулку со своей собакой. Внезапно питомец напал на свою хозяйку и принялся грызть ее лицо.

Как женщине удалось отбиться от собаки не сообщается, также сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента. Пострадавшей женщине была оказана помощь, в настоящий момент о состоянии женщины не сообщается.