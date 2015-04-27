Сноубордист сбежал от лавины, спровоцированной его же катанием

Испанский сноубордист Альфонс Гарсия еле спасся от снежной лавины, которую сам же и спровоцировал своим катанием. Во время тренировочного заезда он находился с оператором, который и заснял все происходящее на видео.

Как видно на кадрах ролика, опубликованного в Сети, сноубордист тренируется на склоне горы в долине Валь-д'Аран, на Пиренейском полуострове. В какой-то момент его едва не настигла снежная плита, которая сдвинулась после того, как Гарсия совершил резкий поворот. К счастью, инцидент обошелся без жертв, сноубордисту удалось спастись.

Через несколько секунд после инцидента Гарсия приблизился к своему оператору и стал осматривать плоды своей "работы".