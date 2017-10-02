В Подмосковье пьяный депутат пытался сбить полицейского

В Подмосковье пьяный депутат, находясь за рулем автомобиля, хотел сбить полицейского. Отмечается, что правоохранители приехали на вызов, так как на пассажирку такси было совершено нападение.

Как сообщается, 4 января в отделение полиции поступил звонок о том, что неизвестный мужчина напал на пассажирку такси. Прибыв на место происшествия самого такси правоохранители не обнаружили, однако там находился пьяный мужчина за рулем BMW X6. Когда полицейские попросили его выйти из машины, он стал отбиваться и кричать, что является депутатом. Позднее он попытался скрыться на автомобиле и чуть не сбил полицейского, наехав ему на ногу.

Для того, чтобы поймать правонарушителя, страхам порядка пришлось вытащить табельное оружие, только после этого он остановился. Выяснилось, что задержанный является депутатом совета депутатов Рязанского поселения Москвы. Правоохранители ведут проверку по факту произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.