Под Якутском загорелась исправительная колония

Под Якутском в исправительной колонии произошел пожар. Отмечается, что пострадавших людей нет, всех людей успели эвакуировать.

УФСИН по республике Саха сообщил о том, что в исправительной колонии пригорода Якутска произошел пожар. Факт возгорания был подтвержден, пострадавших во время пожара не зафиксировано. В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные расчеты города, а также спецслужбы, которые выясняют причины произошедшего и ищут очаг возгорания.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Якутском в исправительной колонии эвакуировали около 124 человек из-за возникшего пожара.