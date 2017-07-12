В Красноярске пьяный задержанный хулиган поджег отделение полиции. В ходе инцидента никто не пострадал.

7 января примерно в полночь по местному время в отделении полиции Красноярска произошел инцидент при участии задержанного гражданина. 42-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и был в помещении, где присутствовали еще несколько стражей правопорядка.

Через какое-то время полицейские почувствовали едкий дым, идущий из коридора здания. Небольшое возгорание удалось при помощи средств экстренного пожаротушения предотвратить. В результате люди, сотрудники правоохранительных органов, а также документация не пострадали.

Виновником возгорания стал задержанный за административное правонарушение местный житель. Сейчас в отношении него возбуждено еще одно производство. На этот раз красноярец ответит по уголовному законодательству. В настоящее время инициирована всесторонняя проверка инцидента, будут приняты меры.