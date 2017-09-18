Полиция Москвы опровергла сведения о драке между журналистами и фанатами в баре

Полиция Москвы опровергла появившиеся сведения о конфликте между журналистами и футбольными фанатами, который привел к драке в баре "Все твои друзья". Такое официальное заявление сделал дежурный офицер ГУ МВД столицы 6 января.

Ранее городские СМИ публиковали информацию о потасовке, которая, предположительно, произошла в помещении общественного заведения на Малом Гнездиковском переулке. В связи с этими сообщениями сотрудники полиции провели компетентную проверку обстоятельств.

Представитель правоохранительных органов утверждает, что когда полицейские прибыли по указанному адресу, там никаких правонарушений не происходило. Более того, администрация и посетители бара не оставляли жалоб относительно каких бы то ни было инцидентов.