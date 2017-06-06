В Ростове спасли кошку после удара током из трансформаторной будки

В Ростове ветеринары спасли кошку, которая пострадала после удара током от трансформатора. Об этом сообщили представители клиники доктора Кротова.

Животное, предположительно, залезло в будку, чтобы согреться. Однако неосторожные действия привели к серьёзным повреждениям электроэнергией. Передняя лапа сгорела на две треть, задняя - на треть.

Пациентку назвали Косичкой. Ей провели три операции, однако заднюю лапу спасти не получилось - её пришлось частично ампутировать. Теперь Косичке предстоит научиться ходить в условиях измененной конечности. Первое время она отказывалась прилагать усилия и учиться.

Однако специалисты утверждают, что раненная кошка вдохновилась примером котенка по кличке Фрэнки, который также лишился одной из конечностей. Наблюдение за товарищем по несчастью позволили отчаявшейся больной приспособиться к новым условиям жизни. Позже её приютили новые хозяева.