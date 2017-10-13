Жителям Ростова пришлось выпрыгивать из дымящегося автобуса

В Ростове-на-Дону пассажирам автобуса № 71 пришлось в спешке покидать дымящийся автотранспорт, который загорелся прямо во время поездки. Отмечается, что у автобуса сломался радиатор, из которого стало вытекать масло.

Пользователи в социальных сетях рассказали о своей сегодняшней экстремальной поездке на автобусе под номером 71, который следует от Центрального рынка до Левенцовки. В какой-то момент пассажиры заметили дымок и стали быстро выпрыгивать из автобуса, опасаясь за свою жизнь. Мало того, что они не доехали до места назначения, так им пришлось еще и искать транспорт, на котором можно добраться. Как оказалось, у автобуса протек радиатор, и, по заверениям пользователей соцсетей, общественный транспорт можно отправить на свалку.

Некоторые выразили свое негодование по поводу того, что власти совершенно не заботятся о своем народе, если позволяют людям ездить на аварийном транспорте, который давно следует утилизировать. Они отметили, что когда произойдет что-то действительно серьезно, менять автобусы будет поздно. Многих также заинтересовал вопрос, куда правительство намерено убрать старые автобусы на время проведения ЧМ-2018.