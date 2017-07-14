В Пенсильвании во время ссоры жена укусила и расцарапала член мужа

В Пенсильвании 22-летняя девушка решила устроить мужу романтический вечер и предложила вместе принять душ. В какой-то момент пара поругалась и разъяренная жена укусила и расцарапала мужу член.

Как стало известно, в штате Пенсильвания произошел довольно необычный инцидент. Так, молодая супруга решила разнообразить сексуальную жизнь с мужем и предложила ему интим в душе, однако все пошло не по ее сценарию. В ванной между ними возникла ссора, и женщина, не найдя ничего лучше, вцепилась зубами и ногтями в член собственного мужа.

Молодой человек отправился в больницу, у него на гениталиях зафиксировали четкие следы от зубов и множественные царапины. Также в царапинах оказались грудь и спина мужчины.

Правоохранители задержали 22-летнюю девушку, однако после того, как она прошла двухмесячное лечение, отпустили ее на свободу. Полицейские посчитали, что "страстная" жена больше не несет опасности для общества.