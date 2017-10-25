В Москве скончалась знаменитый психолог Нина Талызина

В Москве скончалась знаменитый советский и российский психолог Нина Талызина. Отмечается, что причиной смерти послужила продолжительная болезнь.

Как стало известно, буквально недавно скончалась знаменитый советский и российский психолог Нина Федоровна Талызина. За три дня до Нового года ей исполнилось 94 года, однако позднее ее жизнь забрала продолжительная болезнь.

По данным некоторых российских СМИ, Нина Федоровна отправилась на покой в клинике ОАО "Медицина". Сообщается, что там психолог проходила лечение от болезни. Какая именно болезнь поразила Талызину не сообщается.