Жительница Архангельска извлекла труп сына из могилы и прожила с ним четыре года

74-летняя жительница Архангельска извлекла из могилы труп сына и потом четыре года прожила с ним в одной квартире. Такую новость узнали журналисты издания VistaNews.

Соседи пенсионерки доложили в правоохранительные органы о специфическом трупном запахе. Сотрудники полиции прибыли по вызову и сумели пробраться в подозрительное помещение. Внутри они обнаружили полуразлодившиеся останки человека.

Во время расспросов мать рассказала, что покойный погиб в 2004 году по виде выпивших несовершеннолетних злоумышленников в Германии. Отец похоронил его на территории города Бюнде. Позже женщина перезахоронила усопшего в России, однако испугалась разграбления кладбища и поместила его у себя дома. Пенсионерка сообщила, что омыла покойника освяченой водой и вела с ним ежедневные беседы. После этого правоохранители забрали погибшего мужчину для экспертизы.