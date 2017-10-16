Супругу российского акциониста Павленского выпустили из тюрьмы во Франции

Оксану Шалыгину, гражданскую супругу российского акциониста Петра Павленского, 6 января выпустили из тюрьмы во Франции. Об этом её адвокат Доминик Байройтер Минков объявила на Facebook.

В октябре пару арестовали за порчу здания Banque de France на площади Бастилии в Париже, которое они подожгли в рамках художественной инсталяции. Петр Павленский был задержан как подозреваемый в преступлении, а Оксана Шалыгина - как его сообщница. В результате возгорания фасад банка существенно пострадал.

Французская полиция инкриминирует подозреваемым умышленный поджог для нанесения ущерба чужой собственности. Местные законы предусматривают за такое деяние штраф в 150 тысяч евро и лишение свободы на 10 лет. Психиатрическая экспертиза, проведенная по инициативе прокуратуры, доказала вменяемость предполагаемого поджигателя.

Правозащитники подали аппеляцию относительно ареста подозреваемых. Теперь Оксана Шалыгина покинула стены изолятора. Доминик Байройтер Минков отметила, что художники должны находиться в любом месте, кроме тюремных помещений.