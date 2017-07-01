В Сергиевом посаде рухнули плиты подземной парковки во дворе дома

Подземная парковка рухнула во дворе Сергиевого посада. Об этом сообщают российские издания.

Во дворе строящегося дома на территории Сергиевого посада возникло обрушение плит подземной парковки, в результате происшествия никто из людей не пострадал. Нанесен лишь ущерб застройщику, государственное имущество не пострадало. Сам случай произошел два дня назад, 4 января на улице Фестивальной подмосковного города.

Известно также, что дом предполагалось сдать в эксплуатацию весной нынешнего года. В настоящее время на месте инцидента ведут работу сотрудники НИИ, они занимаются проектированием и экспертизой строительства. Эксперты оценят последствия аварии итоги которой станут известны позже.