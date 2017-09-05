В московской сауне двое парней изнасиловали пьяную девушку

В Москве к сотрудникам полиции обратилась 19-летняя девушка, которая сообщила о том, что двое парней ее изнасиловали в сауне. Отмечается, что инцидент произошел на Мясниковской улице.

Как стало известно, в субботу, 6 января, в отделение полиции поступил звонок от девушки, которая попросила помощи. Прибывшие на место вызова правоохранители обнаружили 19-летнюю девушку, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она сообщила полицейским, что двое парней, с которыми она отдыхала в сауне, воспользовались ее состоянием и по очереди изнасиловании.

В настоящий момент ведется следствие по данному делу, устанавливаются личности подозреваемых в насилии молодых людей.