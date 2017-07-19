Замначальника следственного управления Кабардино-Балкарии погиб от огнестрельного ранения

Замначальника следственного управления по Кабардино-Балкарской Республике погиб в Нальчике, предположительно, после выстрела из огнестрельного оружия. Об этом журналистам 6 января рассказали представители ведомства.

Тело следователя обнаружили ночью в его собственном рабочем кабинете. По предварительным данным, причиной гибели мужчины послужила смертельная огнестрельная травма.

Источники не раскрывают подробности в интересах следствия. Они лишь отмечают, что сотрудники МВД рассматривают различные версии, одна из которых должна подтвердиться по итогам тщательного расследования на месте инцидента. Служебную проверку инициировал лично Игорь Ромашкин, руководидель МВД по КБР. Полицейские продолжают исследовать обстоятельства гибели.