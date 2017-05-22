Скончался бывший президент компании Toyota Тацуро Тойода

Бывший президент компании Toyota Тацуро Тойода, сын основателя компании, скончался 30 декабря в возрасте 88 лет. Отмечается, что причиной смерти послужила пневмония.

Как сообщают зарубежные СМИ, в возрасте 88 лет ушел из жизни сын основателя корпорации Toyota Тацуро Тойода. Известно, что Тойода длительное время боролся с пневмонией, и именно это заболевание и послужило причиной смерти. Отмечается, что бывший президент Toyota скончался еще 30 декабря, однако известно о смерти стало только сейчас.

Напомним, что именно во время управлений Тойоды концерну удалось завоевать автомобильный рынок и стать одним из главных производителей в мировом машиностроении.