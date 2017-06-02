В "Сокольниках" пройдет интерактивное танцевально-вокальное шоу

В парке "Сокольники" завтра можно принять участие в интерактивном танцевально-вокальном шоу. Об этом сообщили в прес-службе парка.

Все посетители московского парка "Сокольники" 7 января получат возможность принять участие в интересном мероприятии: интерактивном танцевально-вокальном шоу. Отдыхающие увидят огромное количество самых всевозможных тематических мюзиклов и театрализованных постановлений. Сама сцена и все окружающее пространство станет пунктом действия, где все люди смогут поучаствовать в создании сказочных моментов и оказать воздействие на ход событий. Все номера организаторы соединят выступлениями акапельных хоров, а главным событием будет танцевальное и вокальное мероприятие "Рождественская мистерия", участники которой поведают гостям "Сокольников" про рождение на свет сына Божьего Иисуса Христа.