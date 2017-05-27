В Москве мужчина выпал с 14 этажа и разбился о козырек "Сбербанка"

6 января мужчина выпал с 14 этажа и разбился о козырек одного из отделений "Сбербанка" в Москве. Об этом сообщает издание VistaNews.

Мертвое тело обнаружил охранник банка на Бутырской улице. Он едва заступил на смену, когда услышал характерный звук падения. Сотрудник службы охраны вышел проверить ситуацию на улице и заметил лежащего на бетонном козырьке мужчину без признаков жизни. Он же и вызвал бригаду "скорой помощи".

Прибывшие к месту инцидента медики установили что найденный человек погиб после падения с большой высоты. Следователи предполагают, что покойный свалился из окна именно на 14-м этаже. Судмедэксперты намерены установить наверняка, был ли усопший жив в момент падения. В это время полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения, запечатлевших произошедшее. Кроме того, ведётся поиск свидетелей.