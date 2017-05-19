В Воронежской области сгорели 50 щенков в питомнике

В приюте Воронежской области около пятидесяти собак сгорело во время пожара. Еще восемьдесят животных остаются жить на улице.

В результате возгорания в питомнике для животных в Россоши Воронежской областии погибли 50 щенков, смогли выжить более 80 взрослых псов, находившиеся в момент тпожара на улице. В итоге возгорания пламя полностью ликвидировало корпус приюта. Местные волонтеры попросили помощи у добровольцев для выживших животных.

Согласно материалам МЧС по региону, сведения об инциденте поступили в местную пожарную часть вчера около десяти часов утра. Воспламенение удалось локализовать ближе к вечеру. Площадь возгорания составила 200 квдратных метров. В данное время правоохранители выясняют все моменты и обстоятельства пожара.

Волонтеры сообщают, что приют строился не один год. Пламя превратил в пепел недавно достроенную опрационную, пищу для животных, плитки для приготовления еды.