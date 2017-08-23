Военный вертолёт США совершил аварийную посадку на юге Японии

Военный вертолёт США совершил аварийную посадку на территории южного японского острова Икэи. Так рассказали в эфире телеканала NHK 6 января.

Транспортное средство село в поле префектуры Окинава неподалёку от города Урума. Журналисты отмечают, что происшествие зафиксировали в 30 километрах от города Гинован, где расположена американская база Футэмма.

Спецслужбы выясняют обстоятельства и причины экстренного приземления. Полицейские и пожарные доложили, что экипаж вертолета не пострадал. На самом транспорте возгорания не обнаружено.

Таро Коно, министр иностранных дел Японии потребовал от правительства США принять все возможные меры для того, чтобы подобных ситуаций впредь не возникало. Глава МИД призвал командование обезопасить японцев от последствий использования военной техники.