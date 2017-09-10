На Кубани подросток дотронулся до гирлянды на елке и скончался
Вчера, 17:23 \\ Происшествия

На Кубани в станице Пшехской Белореченского района в ночь на Новый год 17-летнего подростка убило после прикосновения к гирлянде на елке. Произошедшим инцидентом заинтересовалась прокуратура.

 Как сообщается, в ночь на 1 января 17-летней парень хотел сделать селфи на фоне городской елки, случайно дотронулся до гирлянды и, получив разряд тока, скончался. По предварительным данным, замыкание электрической гирлянды на новогодней елке могло произойти из-за дождя, который шел в тот день.

В настоящий момент прокуратура займется расследованием данного дела, будут выясняться все обстоятельства произошедшего.

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Наталья Черная
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