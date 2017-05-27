Пара из Волгограда ищет друзей для сексуальных утех

Возлюбленные из Волгограда разыскивают пару для развратных игр. Соответствуюшее объявление появилось одном из городских пабликов.

Сегодня в Сети появился текст объявления от влюбленной пары. Они находятся в поиске друзей, с помощью которых намерены разнообразить личную жизнь. У молодых людей имеется собственная квартира, которая находится в Красноармейском районе Волгограда, где можно провести встречу.

Как сообщает парочка в социальной сети, они разыскивают адекватных и нормальных людей, имеющих в идеале опыт таких встреч, или девушку би для общения и приятных сексуальных встреч.

При этом пара подчеркнула, что парни их не интересуют. На это мужчины Волгограда ответили, что главой семьи у них является мужчина, а про вероятное желание девушки пригласить парня никто не интересовался. Желающим разнооборазить личную жизнь придется доказать свою реальность телефонным звонком или голосовым месседжем в Сети.