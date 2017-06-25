В Краснодаре нашли пропавшую 14-летнюю девочку, которая ушла из дома ранним утром 4 января. По данным журналистов новостного издания HotGeo, она являлась ученицей восьмого класса одной из местных школ.

Родня ребёнка быстро начала бить тревогу, а в социальных сетях появились снимки девочки с просьбой помочь её искать. Помогали с таким делом подруги восьмиклассницы, а также школьная администрация.

Где именно нашли ребёнка, в настоящее время не уточняется. Некоторых местных жителей возмутило происходящее – они начали думать, что девочка сама куда-то ушла, не сообщив родным. Характерно, что мать о девочке не очень сильно переживала, в период её поисков предпочитая изучать кулинарию по пабликам в социальных сетях.