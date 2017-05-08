В Саратовской области пожилой охотник прострелил пах своему другу

Саратовский пенсионер обстрелял напарнику пах во время охоты в лесу. Инцидент произошел вчера, 5 января.

Как сообщают отечественные СМИ, пожилой житель Саратова, находясь на охоте, нанес ранение в пах своему товарищу из нарезного карабина. Мужчины охотились на лося в угодье Большекарайского муниципального образования Романовского района возле озера Лапино. Пострадавшего человека срочно отвезли в больницу. Сотрудники правоохранительных органов определяют все причины и обстоятельства произошедшего. По факту стрельбы проводится проверка.

Ранее в Кировской области во время охоты произошло ЧП. Один из охотников, стреляя из карабина по неясной цели, попал в напарника. Потерпевший был ранен в левое бедро. Двое других любителей поохотиться на диких животных нанесли повреждения самим себе.