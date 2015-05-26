В Белграде вооруженный мужчина забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать здание

В субботу, 6 января, в Белграде вооруженный мужчина забаррикадировался в коридоре собственного дома и угрожал взорвать здание. После двухчасовых переговоров с полицией, "террорист" все же решил сдаться.

Инцидент произошел в белградском поселении Раковица. Там мужчина, предположительно 44 лет, забаррикадировался в собственном доме и вооружился пистолетом, угрожая взорвать здание. После двухчасовых переговоров, он все же принял решение сдаться сотрудникам правоохранительных органов.

В настоящий момент его уже арестовали, выяснилось, что мужчина находился в розыске по постановлению суда, так как должен был отбывать наказание. Отметим, что о требованиях, которые выдвигал "террорист", ничего не сообщалось.