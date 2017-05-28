В Архангельской области пять человек погибли в ДТП

В Архангельской области пять человек погибли в результате ДТП. Такую информацию рассказали в пресс-службе областного УМВД 6 января.

Как предполагают правоохранители, водитель ВАЗ-2104 потерял контроль над автомобилем и оказался на участок встречного движения неподалёку от Плесецка. В это время в отечественное средство влетела Mitsubishi.

После столкновения человек, находящийся в иномарке, скончался. Мертвыми также нашли четырех пострадавших, ехавших внутри ВАЗ. Сотрудники полиции исследуют место происшествия, чтобы окончательно разобраться в истинных причинах автокатастрофы.