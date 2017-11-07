В центре Москвы произошло возгорание в ресторане

В центре столицы произошло возгорание ресторана. Гости и персонал заведения были эвакуированы из-за возникновения опасной для жизни ситуации. Об этом "ТАСС" рассказал источник в экстренных службах города.

"В ресторане на улице Покровка случился пожар в вытяжке, огонь распространился на кровлю площадью более 10 кв. метров. Посетители и персонал были благополучно эвакуированы до приезда сотрудников пожарной службы", - рассказал собеседник агентства.

Количество людей, эвакуированных во время возникновения чрезвычайной ситуации, не сообщается. Открытое возгорание ликвидировано, тушение продолжается.