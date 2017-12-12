Мужчина в Подольске расстрелял двух людей из "травмата"

5 января мужчина обстрелял двух людей в подмосковном Подольске из травматического пистолета. Такую новость передают столичные СМИ.

Местный житель начал вести огонь на улице Профсоюзной. Из-за его действий два человека получили повреждения и были госпитализированы в ближайшую лечебницу для оказания помощи. Медики пока не распространяют информацию о тяжести травм.

В настоящий момент правоохранительные органы исследуют обстоятельства инцидента. В ходе проверки они намерены разобраться в ситуации и выяснить мотивы стрелка.

Ранее "Версия" сообщала, что в Ростовской области нетрезвый мужчина открыл стрельбу по прохожим с детьми.