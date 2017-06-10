В Ростовской области нетрезвый мужчина открыл стрельбу по прохожим с детьми

1 января в Ростовской области нетрезвый мужчина открыл стрельбу по прохожим в Красносулинском районе. Свидетели инцидента рассказали об этом региональным СМИ.

Житель поселка Углеродовское около 20:30 начал стрелять в асфальт рядом с проходящими мимо людьми из охотничьего карабина "Сайга". Дробь отскакивала от твердой поверхности и после рикошета попадала во взрослых детей и подростков. В результате действий стрелка пятеро несовершеннолетних и взрослый получили повреждения. Очевидцы заметили, что отскочившие дробинки повредили им ноги.

Всем раненные получили первую помощь и вскоре большинство из них госпитализировал в ближайшие лечебные заведения.

Правонарушитель мотивировал свой поступок желанием отомстить за побои, которые получил накануне. В состоянии алкогольного опьянения он начал атаковать случайных людей.