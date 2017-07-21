В Санкт-Петербурге пятеро неизвестных похитили мужчину на улице

С 4 января в Санкт-Петербурге полиция разыскивает пятерых неизвестных, похитивших мужчину на улице. Об этом городским СМИ рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Свидетельница 46-ти лет рассказала правоохранителям, что заметила преступление возле торгового комплекса "Монпасье", расположенного в Приморском районе. По её словам, несколько человек атлетичного телосложения избили прохожего, а затем увезли его в багажнике иномарки Hyundai зеленого цвета. При этом двое из напавших убежали пешком.

Женщина не смогла запомнить лиц подозреваемых. Однако происшествие запечатлели камеры видеонаблюдения ТРК. По записям полицейским удалось разглядеть номерные знаки и определить владельца машины. Автомобиль зарегистрирован на 24-летнюю уроженку Крыма. Поиск злоумышленников продолжается.