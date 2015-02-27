"Грузинский легион" вышел из состава бригады ВСУ

20 декабря "Грузинский легион" вышел из состава 54-й бригады ВСУ, задействованной в операции на Донбассе. Об этом организация заявила 6 января на своём Facebook.

Представители пишут, что вооруженное формирование покинуло бригаду в полном своём составе. Причиной они называют некомпетентность руководства во главе с командиром Алексеем Майстренко, а также отданные им незаконные приказы в ходе операции 16 декабря, во время которой ранили 11 бойцов "легиона". Авторы публикации обещают рассказать подробности событий на пресс-конференции в ближайшее время. Среди доказательств намерены предоставить аудиозапись разговора, где бригадный командир Сергей Федосенко получает приказ от капитана Холмовского уволить раненных солдат за "несоответствие".

В сообщении рассказано, что у покинувших ВСУ бойцов "Грузинского легиона" отняли все снаряжение и личные вещи, собранные волонтёрами для АТО за 4 года. Среди них тепловизоры, прицелы, защитное обмундирование и транспорт. Волонтёров призвали отреагировать на ситуацию.

Кроме того, организация отмечает, что оставшиеся в 54-й бригаде служащие грузинской национальности не имеют отношения к интернациональному "Грузинскому легиону". Она просит не воспринимать этих грузин, как представителей формирования.