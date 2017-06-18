Жительница Ростова купила мороженое "со вкусом металлической скрепки"

Женщина из Ростова, приобрев мороженое для своей маленькой дочери, обнаружила в нем металлическую скрепку. Этим случаем она сразу же поделилась в соцсетях. Горожане активно начали комментировать данный случай.

Пользователи разделились на два фронта, часть из которых поверили женщине в то время, как другие назвали это подлой ложью. Нашлись и те, кто поделился своими аналогичными случаями о том как находили инородные предметы в купленных продуктах. Одна пользовательница рассказала как приобрела хлеб и обнаружила в нем два крупных осколка стекла. После этого инцидента пользовательница внимательно стала проверять товары купленные в торговых сетях продукты.

Скептики пришли к мнению, что не стоит занимать ерундой и лучше заняться полезными делами.