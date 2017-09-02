Экологи спасли более ста черепах от аномальных морозов во Флориде

5 января экологи спасли более ста черепах от замерзания во время аномальных морозов во Флориде. Такую информацию опубликовали местные СМИ.

Жители населенных пунктов, расположенных близ Мексиканского залива, сообщили в природоохранные организации о земноводных, которые гибли в холодных водах. Очевидцы рассказали о мертвых телах, выброшенных на берег. Получив сигнал, спецслужбы оперативно отправились к месту бедствия, чтобы оказать помощь ещё живым черепахам.

В залив прибыла экспедиция в составе десятка катеров и яхт. Природоохранители вылавливали животных сетями и доставали на палубу. Некоторые особи настолько окоченели, что лишились возможности самостоятельно перемещаться. Их постепенно отогревали в ваннах с тёплой водой. Черепахи временно получат уход на экологических базах, а после потепления вновь окажутся в родной среде обитания.