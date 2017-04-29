В Нижнем Тагиле охранник избил мужчину за просьбу открыть туалет кафе для сына

В Нижнем Тагиле охранник кафе серьёзно избил мужчину, который попросил открыть туалет для своего двухлетнего сына. Об этом региональным СМИ рассказала супруга пострадавшего.

Женщина сообщила, что инцидент произошёл ночью на территории ТРЦ "Россия". Семья возвращалась домой из гостей и решила зайти за картошкой-фри в ресторан быстрого питания. По дороге ребёнок попросился справить нужду, и отец повёл его в уборную. Помещение оказалось закрытым и родители попытались попросить доступ к нему. Источник отметила, что её муж немного выпил в гостях.

Рассказчица утверждает, что именно в этот момент сотрудник службы охраны без явной причины набросился на посетителя, держащего на руках маленького мальчика. Напавший заломил и несколько минут избивал жертву. Мать едва успела выхватить ребёнка и бросилась за помощью.

Вскоре свидетели вызвали на место происшествия полицейских и бригаду "скорой помощи", которая госпитализировала бессознательного мужчину. Медики диагностировали ушиб мозга с кровоизлиянием. Они прогнозируют, что избитого придётся оперировать, если гематома не спадет в ближайшее время. Полицейские проводят проверку.