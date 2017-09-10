В Берлине мигрант избил беременную женщину
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На одной из центральных площадей Берлина мигрант крайне жестоко избил женщину в положении.
Как проинформировали местные СМИ, подозреваемым выявился 27-летний гражданин выходец Афганистана. Затем он ее насильно затащил в трамвай. Когда за женщину вступился ее спутник, его также жестоко избили. В ходе инцидента оказались разбитыми даже окна общественного транспорта. Сотрудники полиции выясняют все причины случившегося.
Ранее аналогичный случай произошел в Риме. Уроженец Сомали изнасиловал беременную женщину.