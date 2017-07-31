В Нижегородской области в ДТП погибли пять человек

В Нижегородской области итогом ДТП стала гибель пяти человек. На федеральной автодороге Нижний Новгород - Саратов столкнулись грузовой автомобиль и легковушка.

Как сообщается, на 211-м километре федеральной автодороги Нижний Новгород - Саратов произошло столкновение бензовоза и легкового автомобиля, в результате чего погибли пять человек. Среди погибших оказались водитель и четверо пассажиров легковушки. О состоянии водителя бензовоза ничего не сообщается.

В настоящий момент на месте происшествия работают спецслужбы, выясняются все обстоятельства произошедшего.