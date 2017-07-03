В Богородицке после застолья парень угнал автомобиль и поехал на работу

В Тульской области житель Богородицка угнал автомобиль товарища для того, чтобы добраться на работу. В настоящий момент он задержан и дает признательные показания.

Как сообщается, 27-летний владелец автомобиля марки Lifan перед угоном распивал алкогольные напитки со своим 20-летним товарищем. После застолья они уснули, а наутро молодой человек вспомнил, что ему нужно на работу, забрал ключи от автомобиля старшего товарища и поехал на службу, чтобы не опоздать. Когда владелец машины проснулся и не обнаружил своего транспорта, он тут же обратился в полицию с заявлением об угоне.

По горячим следам правоохранителям удалось задержать 20-летнего молодого человека, который сообщил, что планировал вернуть автомобиль, а взял его только потому, что так можно было быстрее добраться до работы. Было возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении подозреваемого в угоне под стражу.