Два самолёта столкнулись в аэропорту Торонто

6 января два самолёта столкнулись в международном аэропорту Торонто. О ситуации в Канаде сообщили представители предприятия через Twitter.

Инцидент произошёл вблизи Терминала 3. Компания WestJet через социальные сети опубликовала информацию, что Boeing 737-800 собиравшийся вылететь в Канкун на пути к пассажирскому "рукаву" врезался в самолёт авиаперевозчика Sunwing. Все 168 пассажиров, находящиеся на борту Boeing, были успешно эвакуированы. Авария не повлекла за собой человеческие жертвы.

На авиалайнерах же после столкновения заметили повреждения крыльев и хвостовой части. На транспортном средстве Sunwing произошёл пожар, ликвидацией которого оперативно занялись сотрудники экстренных служб. Предполагается, что на лайнере людей не было.