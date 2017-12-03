На северо-западе Москвы грузовик смертельно травмировал пешехода
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5 января на северо-западе Москвы грузовик смертельно травмировал пешехода. Об этом столичным СМИ рассказали источники в ГИБДД.
Инцидент произошёл в районе Щукино. Грузовой транспорт марки Iveco по неустановленной причине наехал на человека у 26-го дома на Волоколамском шоссе. В результате столкновения пострадавший получил серьёзные повреждения, от которых вскоре погиб.
Правоохранительные органы пока не сообщают подробностей автокатастрофы. Представители специализированных ведомств изучают место ДТП и устанавливают обстоятельства, которые привели к смерти жертвы.