Пропавшие в лесу Кушвы мальчики найдены живыми и невредимыми

В городе Кушва Свердловской области завершена операция по поиску двух мальчиков-подростков, которые ушли из дома с собаками и не вернулись. Отмечается, что мальчики в возрасте 12 и 13 лет найдены живыми и невредимыми.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов, в настоящее время детей доставляют из леса и отправят на осмотр к врачам. Также сообщается, что в присутствии законных представителей детей будет установлено, почему мальчики ушли из дома и как могли заблудиться, будет проведен опрос подростков. По итогам данной проверки будет принято процессуальное решение.

Как рассказали подростки правоохранителям, в лесу им удалось выжить только благодаря собакам. Так, они не могли разжечь костер и согреться, так как не взяли с собой спичек, своим теплом их согревали собаки. Когда один из товарищей спал, другой оставался нести вахту, он также периодически подходил и будил своего друга, чтобы тот не замерз и не умер.

Стоит отметить, что в поисково-спасательной операции были задействованы правоохранители, спасатели МЧС, волонтеры, а также добровольческий отряд из неравнодушных граждан.