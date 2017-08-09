В якутском клубе произошла массовая драка

Сотрудники правоохранительных органов ознакамливается с видеоматериалами массовой драки, которая произошла в одном из якутских клубов. На видео отчетливо видно, как в забитом увеселительном заведении посетители причиняют друг другу увечья.

"В данный момент сотрудники полиции работают с видео, опубликованном в Сети. По факту драки проводится проверка", - заявили в пресс-службе.

Как пишут местные СМИ, конфликт произошел во время празднования Нового года, в районе пяти утра. Причиной, послужившей к массовой драке, стала ссора между несколькими людьми. Информация насчет количества пострадавших не уточняется.