В Мексике за сутки убили около 15 человек

В городе Сьюдад-Хуарес штата Чиуауа, расположенный на севере Мексики, за сутки убили не менее 15 человек. Полиция отмечает, что данный случай стал первым за большой промежуток времени.

Как стало известно, в разных местах за одни сутки в городе Сьюдад-Хуарес были убиты около 15 человек. Полиция еще не выяснила, связаны ли все убийства между собой и могли ли их совершить одни и те же преступники. Так, изначально были убиты три человека, затем в доме, где находится автомастерская, обнаружили тела еще четверых людей. Позднее правоохранители наткнулись на автомобиль, в котором находились тела еще трех человек, по предварительным данным, их расстреляли.

Ведется следствие по всем происшествия, были возбуждены уголовные дела, полицейские ищут предполагаемых убийц.

Стоит отметить, что некоторое время назад Сьюдад-Хуарес признали самым криминальным городом мира, так как количество убийство в нем переваливало за цифру 3,1 тысячи человек в год. В последние несколько лет власти смогли исправить сложившуюся ситуацию и количество преступлений резко снизилось. Полицейские отмечают, что данный всплеск насилия стал первым за большой период времени.