Во Владимирской области мужчину насмерть раздавило спиленным деревом

В Камешковском районе Владимирской области в убийстве по неосторожности подозревают 39-летнего мужчину, который пилил дерево со своим товарищем. Мужчина спилил дерево, а она упало на другое, которое раздавило 56-летнего напарника.

В СК Владимирской области сообщили, что инцидент случился 16 декабря в поселке Пирогово, Камешковского района. Два мужчины-соседа отправились в лес за дровами и решил спилить одно из сухих деревьев. Однако, дров мужчины так и не заготовили – в результате неосторожной работы на одного из них упало дерево и тот погиб.

Известно, что подозреваемый мужчина начал пилить дерево, но не учел, что оно может травмировать рядом стоящего соседа. В итоге, спиленное дерево упало и верхушкой зацепило другое, которое упало на 56-летнего мужчину и сильно его изувечило. От травм мужчина умер еще до приезда врачей.

В СК задержали 39-летнего лесоруба и обвинили его в том, что тот не соблюдал меры осторожности. По мнению следствия, задержанный не учел все возможные результаты падения дерева, что и привело к смерти напарника.