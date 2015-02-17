В Японии из-за мощного землетрясения объявили угрозу цунами

В Японии имело место произойти мощное землетрясение. В результате катаклизма метеорологические службы объявили угрозу цунами.

Считавшееся ранее ошибочным предупреждение о возможном землетрясении подтвердилось. Сегодня, в 11:02 по местному времени побережье Японии содрогнулось от сейсмических толчков земной коры магнитудой в 3,9 и 4,4 баллов. Эпицентр мощного землетрясения охватил 350 километров к западу.

В результате происшествия представители метеорологических служб Японии предупреждают жителей, что над островом нависла угроза цунами.