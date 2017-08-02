В Копенгагене украденную самую дорогую бутылку водки нашли пустой

Полиция Дании нашла самую дорогую бутылку водки, которую похитили из хранилища в баре Копенгагена. Владелец алкоголя, стоимостью 1,3 млн долларов сообщил, что найденная бутылка оказалась пустой.

Владелец бутылки сообщил, что пропажа была найдена на одной из строек. Как отметил мужчина, сосуд лежал на земле и был опустошен. Сама бутылка не повреждена и вернулась к своему владельцу без повреждений.

В СМИ Дании отметили, что большую стоимость бутылки с водкой составляла именно сама бутылка. Она сделана из серебра и золота, на ней прикреплено изображение гоночной машины «Руссо-Балт». Водка же из этой бутылки выливается через горлышко, оснащенное насадкой с бриллиантами. Пробка бутылки украшена гербом Российской империи, который украшен различными драгоценными камнями.

Коллекционная бутылка с водкой «Руссо-Балт» была выпущена в 1912 году. Она хранится у коллекционера из Дании в хранилище бара. Грабитель украл дорогой сосуд и скрылся, однако у полиции имеются записи с камер наблюдения, на которые он попал.